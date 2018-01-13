Павлодар. 12 января. Kazakhstan Today - В школе №43 Павлодара второй год наблюдаются проблемы с отоплением. Дети тепло одеваются и не переобуваются, чтобы не замерзнуть, а учеников начальных классов не выпускают из кабинетов до конца учебного дня, чтобы исключить теплопотери, передает Kazakhstan Today.

В таких условиях учатся 1200 учеников. Родители утверждают, что руководство учебного заведения экономит на коммунальных услугах, а педагоги винят тепловиков.

"Самое холодное место в школе - спортзал, в нем наполовину холодные батареи. Школьники спускаются погреться в школьную раздевалку, которая находится в подвале, по соседству с бойлерной. Родители обращались с вопросом отопления к руководству школы, но второй год ситуация не меняется", - сообщается в сюжете " Первого канала "Евразия ".

Директор школы Загипа Оразалинова обвиняет в недогреве тепловиков. По ее словам, тепловые пункты, от которых запитано здание, автоматически снижают объем подачи тепла, когда морозы спадают.

"Наша школа вообще теплая, всего тепло по осени, только когда морозы наступают, это второй год уже, мы себя некомфортно чувствуем", - сказала она.

Однако в теплоснабжающей организации сообщили, что руководство школы ни разу не обращалось к тепловикам с существующей проблемой, а обвинения назвали несостоятельными.

"Информация о том, что на снижение температуры в классах влияет автоматически регулируемая система центрального теплового пункта павлодарских тепловых сетей, является неверной, поскольку у тепловых сетей нет в данном районе центрального теплового пункта", - объяснила пресс-секретарь теплоснабжающей организации Олеся Емельянова.

По словам тепловиков, границы их компетенции заканчиваются у ворот школы, о состоянии инженерных сетей работники образования должны беспокоиться сами.

Согласно санитарным нормам, минимальная температура в классах не должна быть ниже 18 градусов тепла. Пока родители и педагоги пытаются найти крайнего, школьники продолжают мерзнуть в классах, отмечает телеканал.

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