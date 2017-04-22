Улицы Алматы затопило дождевой водой (ВИДЕО)

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Алматы затопило дождевой водой. Горожане размещают в Интернете видео ушедших под воду улиц и призывают ответственные городские службы обратить внимание на сложившуюся ситуацию, передает корреспондент агентства.

"Ну что сказать, "год прошёл, а воз и ныне там". Помнится, год назад Масимов дал задание Байбеку держать в чистоте арыки в городе Алматы во избежание подобных ситуаций. ... Но, видимо, после смены главы правительства теперь можно не переживать, ходить-то теперь некому будет. И это 15 апреля в городе был субботник. Родители и дети вот в школах отработали по полной программе, а чем занимались акиматовские службы? Почему не очистили арыки? Или прогноз погоды они не смотрят? В общем вопросов много...", - написала пользователь Инстаграм maksimpkl.





Горожанка также опубликовала видео, на котором запечатлен полностью затопленный водой перекресток улицы Фурманова и проспекта Райымбека. Судя по видео, вода поступает на проезжую часть прямо из затопленного арыка.

Ранее другие пользователи соцсетей сообщили о затопленных улицах Аль-Фараби, Толе би. Под водой оказались и некоторые городские тротуары и парковки, в частности, у ТРЦ "Апорт".

Напомним, 28 июня 2016 года в ходе заседания правительства премьер-министр РК Карим Масимов заявил, что лично приедет в Алматы, чтобы проинспектировать очистку арыков.

"Мы походим с вами, когда приеду, ногами с вами походим по арыкам. Вы предварительно пройдите, перед тем как я приеду", - обратился Масимов к акиму Алматы Бауыржану Байбеку.

Аким в свою очередь тогда пояснил, что 188 километров арыков и устьев рек в Алматы очищены, но, когда идет дождь, проблема засора возникает вновь.

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