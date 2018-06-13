"Умные" счетчики воды, электроэнергии и газа будут автоматически передавать показания в коммунальные службы Астаны

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"Умные" счетчики воды, электроэнергии и газа будут автоматически передавать показания в коммунальные службы Астаны13.06.2018
Общество  10:28

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Установку "умных" счетчиков начали в "умном" районе столицы. Работы полностью проводятся за счет частного инвестора. Жителям района не придется покупать новые счетчики, передает Kazakhstan Today.

Компания-участник проекта создания "умного района" в столице - ТОО "Вавиот Азия" - начала установку "умных" счетчиков. Они будут передавать показатели в соответствующие коммунальные службы автоматически. Жители же смогут наблюдать свои расходы через мобильное приложение Smart-КСК (е-КСК). Производится замена всех общедомовых, квартирных счетчиков воды, электроэнергии и газа. На данный момент работы проводятся в квартирах жилых домов по адресу Бараева, 12 и 14. Именно эти дома вошли в первый этап реализации проекта, сообщает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на АО "Astana Innovations".

Замену начали со счетчиков воды и света. Всего работы будут проведены в 124 квартирах.

На своей странице в "Фейсбуке" председатель правления АО "Астана Innovations" Олжас Сартаев привел ряд преимуществ ноу-хау, среди которых - значительное снижение затрат.

"В первую очередь, новые счетчики будут передавать данные напрямую в коммунальные службы. Помимо этого, ожидается снижение затрат. Этого удастся достичь за счет прозрачности начисления на общедомовые расходы и снижения погрешности отправки данных. У новых "умных" счетчиков погрешность составляет 3%, тогда как у предшественников доходила до 20%", - отметил Сартаев.

Также в "Астана Innovations" отмечают, что счетчики полностью автономны и не потребляют дополнительного электричества. Среди плюсов и рациональное использование ресурсов.

"Уверен, это повлияет на бережливость самих жителей дома. Для жителей все будет доступно в личном кабинете системы е-КСК", - добавил глава Astana Innovations.

В акционерном обществе призывают все компании к участию в проекте: все желающие могут показать свои разработки, способные улучшить городскую среду столицы. Заявки на участие принимаются на электронный адрес askarova.a@ain.kz.
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