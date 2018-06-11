Уполномоченный по правам ребенка РК рассказала о новых интернет-группах, призывающих детей к самоубийству

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Уполномоченный по правам ребенка РК рассказала о новых интернет-группах, призывающих детей к самоубийству11.06.2018
Общество  11:53

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - В Интернете стали появляться новые группы, призывающие детей к самоубийству, заявила уполномоченный по правам ребенка РК, депутат мажилиса Загипа Балиева, передает Kazakhstan Today.

"Начались летние каникулы, и это время, когда дети подвержены особой опасности. Водоемы, окна, недостроенные объекты, Интернет. Прошу вас обратить особое внимание на Интернет. Мне поступают тревожные сообщения, что в сети "Вконтакте" снова стали появляться группы, в которых детей призывают покончить жизнь самоубийством. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, и я держу руку на пульсе. Однако выявление таких групп и блокировка может занять какое-то время. В связи с чем я обращаюсь за помощью, если вам стала известна такая группа, сообщайте об этом в органы", - написала Балиева на своей странице в Facebook.

Она призвала проинструктировать детей, рассказать им о том, что такие группы существуют и в чем их опасность и что при появлении угроз в Интернете дети в первую очередь должны сообщить об этом родителям.

"Вы же, в свою очередь, сразу сообщайте правоохранительным органам. Расскажите в качестве примера о группе "Синий кит", где погибло несколько детей в нескольких странах СНГ. Этих детей пугали, что если они не убьют себя, то организаторы группы якобы убьют их семью. Расскажите о том, что организатора в итоге поймали, им оказался подросток. И для него это была всего лишь игра. Операторы связи сейчас предлагают услугу "родительский контроль", рассмотрите возможность ее использования", - добавила Балиева.
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