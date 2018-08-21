Ушел из жизни заслуженный деятель в области санитарно-эпидемиологического надзора Виктор Меркер

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - 20 августа 2018 года на 66 году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник здравоохранения в области санитарно-эпидемиологического благополучия Меркер Виктор Александрович, передает Kazakhstan Today.

Церемония прощания состоится 21 августа 2018 года в 12.00 по адресу: Алматы, улица Жамакаева, 256/42. Поминальный обед: в 14.00 в ресторане "Жулдыз".

Как сообщили в пресс-службе Управления внутренней политики Алматы, заслуги Виктора Александровича по праву отмечены государственными и ведомственными наградами: медаль РК "10 лет независимости Казахстана", также он был награжден знаком Отличника здравоохранения РК, является лауреатом почетной Французской награды Золотая медаль ассоциации содействия промышленности SPI.

Меркер Виктор Александрович родился 3 марта 1952 года в КазССР, Кокчетавская область, село Алексеевка.

С 2009 года занимал должность начальника управления санитарно-эпидемиологического надзора Медеуского района города Алматы.

Трудовой стаж:

Фрезеровщик Кустанайского механического завода (1969);

Врач-эпидемиолог Кокчетавской областной СЭС (1979-1985);

Врач, заведующий отделением коммунальной гигиены Алма-Атинской городской СЭС (1985-1987);

Заведующий отделением, заведующий отделом Алма-Атинской областной СЭС (1987-1988);

Главный врач Алатауской районной СЭС (1988-1994);

Главный врач Московского района (1994-1997);

Главный врач Алматинской городской дезинфекционной станции (1997);

Начальник санитарно-эпидемиологического управления города Алматы (1997-2002);

Главный врач Казахской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (2002);

Председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2002-2004);

Начальник центра санитарно-эпидемиологической экспертизы города Алматы (02.2004);

Начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора Медеуского района города Алматы (с 2009).

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