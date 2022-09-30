В пять раз лучше: Huawei рассказал о сетях на форуме 5G On Silk Road

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АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - На 55% увеличилось общемировое распространение сетей 5G, а число их пользователей возросло на 245% в период с 2020 по 2022 год, сообщили ведущие эксперты компании Huawei Technologies Kazakhstan на мини-форуме 5G On Silk Road, прошедшем в рамках международного форума Digital Bridge 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главной темой мини-форума стало обсуждение наиболее актуальных вопросов цифровой трансформации сектора связи, возможностей построения 5G-инфраструктуры в Казахстане и развития сценариев применения сетей 5G в промышленности и других отраслях, информирует Huawei Technologies Kazakhstan.

Мероприятие организовано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при участии акимата города Астана и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Стратегическим партнером мероприятия выступила компания Huawei Technologies Kazakhstan. Ассоциация GSMA приняла участие в качестве индустриального партнера события.

В 2022 году число подключений к сетям пятого поколения связи достигнет 1 млрд, а к 2025 году их количество возрастет до 2 млрд, прогнозируют аналитики Ассоциации операторов мобильной связи GSMA. Благодаря более высокой скорости загрузки/выгрузки, меньшей задержке и увеличенной емкости 5G дает возможность операторам внедрять широкополосную связь высокого качества, обеспечивая максимальный охват населения и территории современными услугами связи с нивелированием "цифрового неравенства".

Прогнозируется, что вклад от внедрения сетей 5G в мировую экономику составит около 960 млрд долларов к 2030 году. В Казахстане запуск сетей пятого поколения планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения - Астане, Алматы, Шымкенте. К 2023-2025 годам сети будут запущены и в областных центрах", - проинформировал председатель Комитета по телекоммуникациям Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан Мейрамов.

В Казахстане повсеместное внедрение сетей пятого поколения позволит удалить людей из опасных зон, повысить меры безопасности и ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, больших данных и облачных вычислений. Принятое в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" направление на модернизацию "цифровой Шелковый путь" обеспечит скоростной и безопасный доступ в интернет и качественное покрытие мобильной связью на территории всей страны. Внедрение новых услуг на базе конвергенции мобильной и фиксированной сетей позволит стране стать ведущим игроком на Евразийском континенте.