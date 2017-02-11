Бишкек. 10 февраля. Kazakhstan Today - В аэропорту Бишкека у гражданки Казахстана обнаружили золотые изделия в нижнем белье, сообщили в Государственной таможенной службе Кыргызстана.

По информации ведомства, 31 января сотрудники таможни Манас при осуществлении контроля рейса авиасообщением Стамбул - Бишкек обнаружили у гражданки Республики Казахстан К.Г. ювелирные изделия из золота весом 328,15 грамма. Украшения были сокрыты в нижнем белье и не были заявлены таможенному органу, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для решения вопроса по существу", - сообщили в таможенной службе.

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