В Акмолинской области аким района в новом формате проводит встречи с населением сельских округов

Кокшетау. 17 августа. Kazakhstan Today - Аким Зерендинского района Акмолинской области Мереке Мустафин в новом формате проводит встречи с населением сельских округов, передает Kazakhstan Today.

"Отчетные встречи с населением сельских округов в центральных усадьбах по инициативе Мереке Мустафина проводятся в новом формате. Без официальных докладов, трибун встречи проходят в свободной, раскрепощенной обстановке. Участники встречи после краткого отчета акима района о проделанной работе могут в непринужденной беседе за чашкой чая поведать главе региона об актуальных проблемах своих сел, задать интересующие вопросы, обсудить планы на перспективу", - сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Именно в этом формате прошли встречи с населением сельских округов имени Каная би, Исаковского, Викторовского, Приреченского, Чаглинского, Кызылегисского, М. Габдуллина и села Айдабол.

Наиболее острой проблемой жители Исаковского сельского округа назвали плохое состояние дороги, попросив оказать содействие в ее ремонте. В данное время при содействии отдела ЖКХ силами сельского акимата и хозяйствующих субъектов округа ведутся работы по подсыпке участка от села Викторовка до села Костомар, однако для обеспечения лучшего качества дороги, требуется проведение текущего ремонта. В связи с этим акимом района было дано соответствующим службам поручение провести все необходимые расчеты для выделения средств из бюджета на 2019 год.

Проблемы дорог были подняты также жителями сельских округов имени Каная би, Приреченского и Кызылегисского. Главой района все озвученные замечания были взяты на контроль для их последующего решения.

В конструктивной беседе с населением также обсуждались вопросы благоустройства, медицинского обслуживания, выдачи дивидендов, активизации деятельности инструкторов по спорту в сельских округах и многие другие, по которым составлен план мероприятий для их реализации и положительного решения.

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