В Акмолинской области за первые 3 дня 2017 года задержано 23 нетрезвых водителя

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В Акмолинской области за первые 3 дня 2017 года задержано 23 нетрезвых водителя04.01.2017
Общество  18:44

Кокшетау. 4 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области с 1 по 3 января задержано 23 нетрезвых водителя, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Кроме того, по информации пресс-службы, сотрудниками дорожно-патрульной полиции МПС с 31 декабря по 3 января в связи с ухудшением погодных условий было организовано 21 закрытие автомобильных дорог, до пункта назначения сопровождено 1022 единиц транспортных средств, передает Kazakhstan Today.

Также отмечается, что всего в 2016 году сотрудники дорожно-патрульной полиции выявили 3682 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Из них 386 сели за руль в состоянии опьянения, будучи подвергнутыми административному наказанию за такое же нарушение.

Регулярное проведение мероприятий, направленных на выявление водителей в состоянии опьянения, в наступившем году продолжится во всех районах области. В том числе, по-прежнему будет широко применяться метод массовых проверок водителей на состояние опьянения, особенно в выходные и праздничные дни, заключили в пресс-службе.
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