В Актобе открыли мемориал в память о погибших 5 июня военнослужащих

Актобе. 10 января. Kazakhstan Today - На территории войсковой части 6655 регионального командования "Батыс" Национальной гвардии РК увековечили память военнослужащих, героически погибших в результате вооруженного нападения преступников на воинскую часть, сообщила пресс-служба акима области.

"Сегодня мы открываем памятник тем, кто выполнил свою присягу до конца, обеспечил безопасность жителей нашей страны. Это та малая доля уважения, которую мы можем проявить и проявляем к погибшим. Уверен, что это место будет местом принятия присяги и демонстрации мужественного решения защищать народ граждан нашей страны до последней капли крови", - сказал в ходе церемонии вице-спикер мажилиса парламента РК Владимир Божко.

Также выступили родные и близкие погибших, пишет Diapazon.kz

Напомним, 5 июня 2016 года группа экстремистов в количестве 18 человек напала на два оружейных магазина Актобе, а также попыталась завладеть складом вооружения, находящимся на территории воинской части.

При отражении внезапного нападения вооруженных преступников героически погибли старший оперуполномоченный отдела военной контрразведки КНБ РК РгК "Батыс" майор Даниэль Майлыбаев, военнослужащий контрактной службы младший сержант Берикжан Калиев, военнослужащий срочной службы рядовой Досбол Сапар.

Указом президента РК от 5 декабря 2016 года "За образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны майор Даниэль Майлыбаев награжден орденом "Айбын" II степени, присвоено воинское звание "подполковник" посмертно. Младший сержант Берикжан Калиев и рядовой Досбол Сапар награждены орденом "Айбын" III степени посмертно.

Также орденом "Айбын" III степени были награждены рядовой Бактияр Кайрбеков, медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін" рядовые Сырым Сундетов, Денис Чернышов.

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