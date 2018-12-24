Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы в Доме приемов прошла Новогодняя ёлка от имени президента Республики Казахстан, в которой приняли участие более 200 воспитанников детских домов, детей с особыми потребностями, из многодетных и неблагополучных семей, передает Kazakhstan Today.

Глава государства в своем видеообращении первым поздравил самых маленьких алматинцев, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

"Сегодня на новогодних елках собрались дети нашей большой и дружной страны. В уходящем году все вы учились, добивались успехов в спортивных соревнованиях, побеждали в различных конкурсах. Каждый из вас стремился к новым еще более высоким вершинам. Это важное качество сделает сильнее не только вас, но и весь Казахстан. Дорогие ребята, пусть исполнятся все ваши желания и мечты в Новом году", - отметил в своем поздавлении Нурсултан Назарбаев.

От имени главы государства детям также вручили специальные чемоданы с подарками: комплекты зимней одежды, наборы канцелярских товаров, планшеты, игрушки и сладкие подарки.

В праздничном мероприятии приняли участие сказочные герои Аяз Ата и Снегурочка, ансамбль "Ісмер", группа "KeshYou", артисты цирка и шоу Мурата Мутурганова, финалисты проекта X-Фактор и др.

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