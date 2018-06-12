Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В Алматы до 20 июля движение на участке улицы Тимирязева будет затрудненно в связи с реконструкцией, передает Kazakhstan Today.
"В связи с производством работ по реконструкции улицы Тимирязева, от улицы Желтоксан до Байтурсынова по линии BRT, движение автотранспорта на данном участке будет затруднено с 12 июня по 20 июля текущего года", - сообщили в акимате Алматы
В этой связи жителей города просят заранее планировать свои маршруты.
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