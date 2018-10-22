В Алматы два не поделивших дорогу водителя устроили вооруженную потасовку (ВИДЕО)

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Алматы прокомментировали драку двух водителей на дороге, передает Kazakhstan Today.

Ранее в соцсетях появилось видео потасовки. Подпись к видео гласит: "Один с ножом, другой с пистолетом".

Как стало известно, сотрудники управления полиции Жетысуского района установили участников конфликта. Потасовка произошла накануне во второй половине дня посреди проезжей части на проспекте Райымбека из-за того, что водители не поделили между собой дорогу, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Как отметили в ведомстве, драка была пресечена благодаря вмешательству неравнодушных прохожих. Между тем, в полицию по данному факту никто не обращался. Департамент инициировал проверку после появления в соцсетях видео.

"В ходе проведения проверочных мероприятий, а также незамедлительного задержания и допроса участников конфликта установлено, что один из них - водитель автомашины "Нисан Максима", 27-летний гражданин Сурамысов, в качестве аргумента использовал баллонный ключ, а его оппонент - водитель автомашины марки "Мерседес", 28-летний гражданин Султанали Д., схватился за хранившееся в бардачке своего авто устройство аэрозольное модели "Премьер-4" под пирамеханические баллончики БАМ-ОС.00018х15. Все вышеуказанные предметы, а также два транспортных средства протоколом выемки были приобщены к материалам уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РК", прокомментировал начальник управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.

Он также отметил, что в настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий для обеспечения полноты и объективности расследования, а также установления очевидцев происшествия.

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