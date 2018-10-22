Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 октября 2018
  • 23
  • :
  • 17
Новости регионов
11º Преимущественно облачно
днем 22º    ночью 13º
17:00
.
Aнонс

В Алматы два не поделивших дорогу водителя устроили вооруженную потасовку (ВИДЕО)22.10.2018
Общество  17:11

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Алматы прокомментировали драку двух водителей на дороге, передает Kazakhstan Today.

Ранее в соцсетях появилось видео потасовки. Подпись к видео гласит: "Один с ножом, другой с пистолетом".

Как стало известно, сотрудники управления полиции Жетысуского района установили участников конфликта. Потасовка произошла накануне во второй половине дня посреди проезжей части на проспекте Райымбека из-за того, что водители не поделили между собой дорогу, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Как отметили в ведомстве, драка была пресечена благодаря вмешательству неравнодушных прохожих. Между тем, в полицию по данному факту никто не обращался. Департамент инициировал проверку после появления в соцсетях видео.

"В ходе проведения проверочных мероприятий, а также незамедлительного задержания и допроса участников конфликта установлено, что один из них - водитель автомашины "Нисан Максима", 27-летний гражданин Сурамысов, в качестве аргумента использовал баллонный ключ, а его оппонент - водитель автомашины марки "Мерседес", 28-летний гражданин Султанали Д., схватился за хранившееся в бардачке своего авто устройство аэрозольное модели "Премьер-4" под пирамеханические баллончики БАМ-ОС.00018х15. Все вышеуказанные предметы, а также два транспортных средства протоколом выемки были приобщены к материалам уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РК", прокомментировал начальник управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.

Он также отметил, что в настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий для обеспечения полноты и объективности расследования, а также установления очевидцев происшествия.

Просмотров: 5259
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
22.10.2018   20:31
В Казахстане с 1 января перестанут работать незарегистрированные телефоны
22.10.2018   19:45
Казахстанских полицейских переоденут в новую форму
22.10.2018   17:11
В Алматы два не поделивших дорогу водителя устроили вооруженную потасовку (ВИДЕО)
22.10.2018   15:20
Казахстанцы могут получить адресную справку онлайн за 15 минут
22.10.2018   14:59
В Караганде начал работу Центр перевода казахского алфавита на латинскую графику
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today