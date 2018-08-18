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В Алматы движение личного транспорта по улице Тимирязева от проспекта Гагарина до улицы Ауэзова будет приостановлено18.08.2018
Общество  18:00

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - В Алматы движение личного транспорта по улице Тимирязева от проспекта Гагарина до улицы Ауэзова будет приостановлено, передает Kazakhstan Today.

"В связи с дорожно-строительными работами по улице Тимирязева при реконструкции BRT, движение личного автотранспорта от проспекта Гагарина до улицы Ауэзова будет временно приостановлено в период с 10:00 19 августа до 06:00 21 августа", - сообщили в городском акимате.

Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.
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