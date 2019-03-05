В Алматы хирурги во время операции оставили в теле пациентки кусок сверла

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы хирурги во время операции по протезированию тазобедренного сустава оставили в теле пациентки кусок сверла, передает Kazakhstan Today.





Сейчас Айсаулет Айкын может ходить только с тростью, каждый шаг доставляет ей чудовищные боли. Женщина рассказывает, что все началось после плановой операции по замене тазобедренного сустава летом 2017 года. Когда боли после хирургического вмешательства усилились, Айсаулет обратилась в районную поликлинику, где ей сделали снимок - в ее кости оказался кусок медицинской дрели длиной в четыре сантиметра, сообщил телеканал " Астана ".





Когда я пришла обратно в четвертую городскую больницу и показала хирургу свой рентген, он сразу признался, что во время операции у него случайно сломалась дрель. Но вместо того чтобы выяснить, в чем заключается моя жалоба, он начал во всем обвинять меня, что я плохо отношусь к своему здоровью. И ничего исправлять мне не собираются, так сказали", - говорит алматинка.





Наличие инородного предмета в теле пациентки врачи четвертой городской больницы не отрицают. Но считают это нормой. Кусок дрели, по словам медиков, действительно остался внутри, но никак повлиять на самочувствие пациентки не может и извлекать его было бы еще опаснее, уверены хирурги.





Если вмешиваться - это будет травматично, дополнительная операция. Данный инструмент совместим, не подвергается коррозии. Поэтому человек может даже об этом и не знать, что инструмент остался", - прокомментировал трвматолог-ортопед высшей категории КГБ №4 Алматы Ергали Набиев.





По данным канала, ежегодно в четвертой городской больнице проводят до 2 тыс. подобных операций, после которых пациенты ходят с искусственными протезами в течение 10-15 лет. Их тоже можно отнести к инородным предметам, уверяют медики.





Как пояснил заведующий отделением КГБ №4 Манарбек Аубакиров, боли у пациентки оттого, что она "не проходила реабилитацию".





Между тем эксперты не исключают, что последствия от инородного предмета в теле еще могут заявить о себе.





Может повлиять много причин, это зависит от качества сверла, которое используется. Может быть, какая-то техника была нарушена. Там просверливается полость, где костный мозг находится, чтобы туда шкив вставить. Во время операции отломилось сверло, врачам, видимо, пришлось оставить его. По сей день сверло находится в бедренной кости. Какие последствия могут быть, пока неизвестно. Они могут быть", - отметил директор Научно-практического центра экспертизы оценки при КазНУ имени аль-Фараби Тахир Халимназаров.





Сама женщина планирует и дальше защищать свои права. Она уже провела независимую экспертизу и с ее результатами намерена обратиться в прокуратуру. Медики же надеются урегулировать конфликт. Пациентку они намерены пригласить для повторного обследования и прохождения реабилитации.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства