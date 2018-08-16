Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - 4-летний мальчик, которого нашли с серьёзными травмами в кустах недалеко от Восточной объездной дороги в Алматы, выписан из больницы. Мухаммед уже ходит, к ребенку возвращается речь, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Первый канал "Евразия"

"Он получил полный курс физиолечения, медикаментозное лечение, массаж, раннюю реабилитацию. Состояние ребенка с положительной динамикой, он стал у нас ходить, разговаривать, несколько слов проговаривает. Занятия были с логопедом. Сегодня ребенок выписан домой. Второй курс реабилитации планируем через три месяца", - рассказала заместитель главного врача по лечебной работе детской клинической больницы №2 Аида Ахенбекова.

Примерно через полгода доктора сделают Мухаммеду еще одну операцию - они вернут мальчику на место кость черепа, которая сейчас специально законсервирована.

Напомним, 4-летний Мухаммед Аскароглы был обнаружен 16 июля, в 10.50, в бессознательном состоянии на углу улиц Брянская и Одесская. Первоначально следствие шло по ложному следу, исходя из показаний девушки, представившейся очевидцем, которая сообщила о том, что мальчика сбила машина черного цвета. Позже выяснилось, что эти сведения были недостоверными, проинформировали в пресс-службе ДВД Алматы.

В полиции пояснили, что показания очевидца шли вразрез с результатами оперативных и специальных мероприятий, а также данными городской системы видеомониторинга.

"Установлено, что ребенка не сбивала машина: травма Мухаммеда не соответствует дорожно-транспортному происшествию. Следствием параллельно отрабатывались другие возможные версии происшествия. Были изучены показания других очевидцев, а также иная доказательная база. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, как отец Мухаммеда ведет его за руку вдоль проезжей части. И, как оказалось, спустя несколько минут мужчина завел мальчика в безлюдное место и, разгневавшись из-за поведения сына, ударил его камнем по виску", - рассказали в ДВД.

Отец ребенка, Мурат Аскар-оглы, признался в совершении данного преступления и уточнил, что на тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый задержан. Досудебное расследование проводится по статье 106 УК РК. Как отмечает телеканал, суд отказал отцу ребенка в его просьбе о подписке о невыезде.

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