Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Суд по иску экс-министра финансов Зейнуллы Какимжанова к интернет-порталу Ratel.kz начался 16 января. Какимжанов требует опровержения девяти опубликованных статей и возмещения морального вреда в размере 20 млн тенге, сообщается на сайте Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз".

По данным фонда, 29 декабря 2016 года редакция интернет-портала Ratel.kz получила досудебную претензию от экс-министра финансов и государственных доходов Зейнуллы Какимжанова с требованием опровергнуть девять статей, опубликованных на сайте с мая по декабрь 2016 года, удалить их с сайта. В частности, речь идет о статьях "Как семья Зейнуллы Какимжанова в авиацию пошла" от 20 мая 2016 года, "Под крышей клана своего" от 14 июля 2016 года, "Цена амбиций семьи Какимжановых" от 28 июля 2016 года, "Райдер для рейдера" от 25 августа 2016 года, "Клан Зейнуллы Какимжанова перекрыл "Нурлы жол" от 6 октября 2016 года, "Зейнулла Какимжанов: увидимся или в суде, или в кафе" от 12 октября 2016 года, "Коронный "кидок" от 20 октября 2016 года, "Почему так везет Зейнулле Какимжанову" от 16 декабря 2016 года и "Пейзанин, экстазуя, ренувелирует шоссе" от 26 декабря 2016 года, передает Kazakhstan Today.

"В первых числах января, не выждав положенный по закону 30-дневный срок ответа на досудебную претензию, Какимжанов подал иск в Медеуский районный суд Алматы. Истцы Зейнулла Какимжанов и Ильхалид Какимжанов, помимо опровержения и удаления статей с сайта, требуют взыскать с главного редактора портала Марата Асипова и журналиста Сапы Мекебаева по 2 млн тенге, с журналиста Геннадия Бендицкого - 6 млн тенге, с бывшего гендиректора ТОО "Автодорсервис" Виталия Процентова - 5 млн тенге, с издателя - ТОО "ИТАЮ" - 6 млн тенге", - говорится в сообщении.

11 января судья Т. Жумамуратов вынес определение в обеспечение иска. Он запретил ответчикам "проводить освещение судебного процесса в средствах массовой информации, в том числе путем привлечения средств массовой информации, телевидения, журналистов, подачи публикаций в СМИ, телевидение, касающиеся поданного гражданского иска, а также размещения иной информации в средствах массовой информации (телевидение, интернет-издания и т.д.), сопряженного неразрывно с личностью истцов по настоящему иску, а также размещению статей, публикаций в СМИ, принадлежащих ответчикам на праве собственности, с использованием своих или сторонних интернет-площадок, в том числе с публикацией статей или своих мнений по данному судебному процессу на страницах социальных сетей, включая, но не ограничиваясь социальными сетями: Facebook, ВКонтакте и иных блогах ответчиков, до вынесения судом окончательного решения по данному исковому заявлению".

В фонде отмечают, что ответчики уже направили жалобу в Генеральную прокуратуру РК с требованием вынести протест на определение Медеуского районного суда Алматы, отметив допущенные в нем нарушения 12 нормативно-правовых актов (статей законов и кодексов РК, ратифицированных Казахстаном международных документов и постановлений Верховного суда РК).

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