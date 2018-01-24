Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В Алматы мошенник, обещая помощь в решении юридических проблем, завладел $17 тыс. и скрылся, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского ДВД, ранее судимый 50-летний уроженец Алматинской области путем обмана и злоупотребления доверием граждан завладел крупной суммой денег.

По информации начальника УВД Медеуского района майора полиции Болата Тотыбаева, подозреваемый, ссылаясь на имеющиеся знакомства среди чиновников, предлагал своим знакомым помощь в решении юридических проблем по уголовным и гражданским делам. При этом никаких юридических услуг он на самом деле не предоставлял.

"Так, за решение "спорного вопроса" у одной из своих жертв он получил 17 тысяч долларов. Понятно, своих обещаний он выполнять и не планировал, а вскоре и вовсе исчез. После подачи заявления потерпевшей стороной в полицию было начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). Личность подозреваемого была установлена, после чего он задержан. На данный момент гражданин К. содержится в следственном изоляторе", - сказал Болат Тотыбаев.

"В связи с возможной неоднократностью совершенных им противоправных действий, просим граждан, кто мог пострадать от преступных посягательств указанного гражданина, обратиться в УВД Медеуского района по следующим номерам телефонов: 254-48-04; 254-48-02", - отметили в полиции.

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