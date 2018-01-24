Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 января 2018
  • 04
  • :
  • 08
Все области
-30º Туман
днем -9º    ночью -17º
17:00
.
Aнонс

В Алматы обещавший помощь в решении юридических проблем мошенник завладел $17 тыс.23.01.2018
Общество  13:02

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В Алматы мошенник, обещая помощь в решении юридических проблем, завладел $17 тыс. и скрылся, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского ДВД, ранее судимый 50-летний уроженец Алматинской области путем обмана и злоупотребления доверием граждан завладел крупной суммой денег.

По информации начальника УВД Медеуского района майора полиции Болата Тотыбаева, подозреваемый, ссылаясь на имеющиеся знакомства среди чиновников, предлагал своим знакомым помощь в решении юридических проблем по уголовным и гражданским делам. При этом никаких юридических услуг он на самом деле не предоставлял.

"Так, за решение "спорного вопроса" у одной из своих жертв он получил 17 тысяч долларов. Понятно, своих обещаний он выполнять и не планировал, а вскоре и вовсе исчез. После подачи заявления потерпевшей стороной в полицию было начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). Личность подозреваемого была установлена, после чего он задержан. На данный момент гражданин К. содержится в следственном изоляторе", - сказал Болат Тотыбаев.

"В связи с возможной неоднократностью совершенных им противоправных действий, просим граждан, кто мог пострадать от преступных посягательств указанного гражданина, обратиться в УВД Медеуского района по следующим номерам телефонов: 254-48-04; 254-48-02", - отметили в полиции.
Просмотров: 8059
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
23.01.2018   18:37
Бекшин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гепатитом А в Карагандинской области и ВКО
23.01.2018   17:51
Полицейские усилят контроль за водителями автобусов и такси в Костанайской области
23.01.2018   17:30
В среду в Северо-Казахстанской области из-за мороза отменены занятия в школах
23.01.2018   17:09
Владельца книжной лавки в здании вокзала в Астане оштрафовали на 450 тыс. тенге за незаконную продажу религиозных материалов
23.01.2018   16:36
Штормовое предупреждение из-за ветра и метели объявлено в трех областях Казахстана
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today