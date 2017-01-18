В Алматы ограничат движение в районах проведения Универсиады, а также въезд грузовиков в город

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В Алматы ограничат движение в районах проведения Универсиады, а также въезд грузовиков в город17.01.2017
  • Фото: http://www.arnapress.kz/
Общество  17:24

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В Алматы на время Универсиады ограничат движение в районах проведения соревнований, а также въезд грузовиков в город, сообщили в пресс-службе ДВД.

"С 25 января 2017 года на магистральных въездах в город, а также на дорогах, прилегающих к спортивным объектам Универсиады, будет ограничено движение для грузового и крупногабаритного транспорта. На стационарных постах полиции, дислоцированных по периметру мегаполиса, в настоящее время усилена работа по выявлению транспортных средств, превышающих нормы дымности и токсичности, аварийного, технически неисправного транспорта. Для этих целей задействованы представители ДГД и ряда правоохранительных органов. Кроме 10 стационарных постов полиции города, к этой работе привлечены 8 аналогичных постов Алматинской области", - отметили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

В полиции подчеркнули, что меры по ограничению движения по дорогам в районе спортивных объектов Универсиады положительно отразятся на дорожной обстановке и создадут благоприятные условия для передвижения спортсменов, а также делегаций иностранных государств, что, в свою очередь, позитивно повлияет на имидж как проводимого международного мероприятия, так и государства в целом.

График альтернативного передвижения в ДВД обещает представить в ближайшее время.
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