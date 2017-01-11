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В Алматы в ходе ОПМ в преддверии Универсиады закрыли два притона для занятия проституцией10.01.2017
Общество  17:22

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы в ходе ОПМ в преддверии Универсиады закрыли два притона для занятия проституцией, сообщили в пресс-службе ДВД города.

По информации пресс-службы, полицейские совместно с судебными исполнителями проверили гостиницы и квартиры, расположенные неподалеку от проспекта Сейфуллина, а также лиц, сдающих помещения в наем по часовому тарифу. Целью проверки было выявление фактов занятия проституцией, сводничества и других противоправных действий, передает Kazakhstan Today.

"В частности, были опечатаны гостиница "Актумар" и квартира, расположенная в доме по улице Р. Зорге. Согласно решению суда, деятельность этих объектов приостановлена на 3 года. Однако, как установлено, они продолжали функционировать и по-прежнему осуществляли свою незаконную деятельность. Отмечу, что данная гостиница и квартира ранее были выявлены участковыми инспекторами, а их владельцы привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 450 КоАП РК - предоставление помещений для занятия проституцией. Санкция этой статьи предусматривает административный штраф в размере от 340 до 450 тыс. тенге", - прокомментировал начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев.

Как уточнили в пресс-службе, в указанной гостинице в момент полицейской проверки находились 8 девушек легкого поведения. За сутки же в районное управление внутренних дел были доставлены 39 представительниц этой профессии, которые впоследствии были привлечены к административной ответственности за приставание к гражданам в общественных местах.

"Целенаправленные рейдовые мероприятия по проспекту Сейфуллина и прилегающей к нему территории будут продолжены и впредь. Эта работа направлена на оздоровление обстановки на данном участке, выявление лиц, нарушающих общественный порядок и покой граждан, а также пресечение фактов сводничества и содержания притонов для занятий проституцией", - резюмировал подполковник Туруспаев.
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