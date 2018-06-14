В Алматы в рамках городской программы "Спорттык Алматы" пройдет седьмой велопробег

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В Алматы в рамках городской программы "Спорттык Алматы" пройдет седьмой велопробег14.06.2018
Общество  15:04

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - В воскресенье, 17 июня в рамках городской программы "Спорттык Алматы" пройдет седьмой велопробег, передает Kazakhstan Today.

Все желающие соберутся в 08.30 на территории БЦ "Нурлы Тау" и стартуют в 09.00. На старте участники получат специальные номерки от организаторов для розыгрыша призов в лотерее, сообщает информационно-спортивный ХАБ.


В этот раз протяженность маршрута составляет 9 км и охватывает такие улицы как Сейфуллина, Абая, Достык, Шевченко, Муканова. Финиш расположен в театре драмы имени М. Ауезова. Там счастливчики станут обладателями различных призов и велосипедов.

Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.

Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы "Спорттык Алматы" станет седьмым из 21 запланированных в этом году. Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.
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