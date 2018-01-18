В Алматы ввели единую электронную очередь в детсады и автоматизируют процесс выдачи направлений

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Управление образования Алматы сообщило о внедрении системы по автоматизации процесса формирования и функционирования очереди и выдачи направлений в детские дошкольные организации, передает Kazakhstan Today.

"Согласно новым стандартам государственных услуг "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации" и "Прием и зачисление детей в дошкольные организации образования" Управлением образования города Алматы планируется внедрение автоматизированной системы для формирования и функционирования очереди и выдачи направлений в детские дошкольные организации Республики Казахстан", - сообщили в управлении.

Запуск автоматизированной системы планируется на конец января.

Как напомнили в городском управлении образования, ранее в Алматы для постановки ребенка на очередь родители указывали номер конкретного детского сада. Теперь вышел новый стандарт, одинаковые требования по всему Казахстану и ребенок ставится в общую очередь по городу.

"Плюсовая сторона данной очереди: если вы ранее стояли в детский сад, потом переехали в другой район города, то для того, чтобы там встать на очередь, вы должны были выбыть из очереди и повторно встать в очередь. Сейчас единая очередь и на момент, когда вас пригласят, вы можете выбирать сады, в которых есть места. Вы не теряете первичную дату постановки на очередь, повторно не встаете", - отметили в управлении.

Для постановки на очередь детей дошкольного возраста для направления в детские дошкольные организации потребуется ЭЦП. Нужно будет войти в систему, выбрать услуги, заполнить форму заявления, подписать и отправить заявление с помощью ЭЦП. Далее пользователь получает уведомление о постановке на очередь.

При этом в управлении образования отмечают, что номер очереди может изменяться в меньшую (по мере продвижения очереди и выдачи направлений) или большую сторону - по мере поступления новых заявлений, получающих более приоритетное место в очереди (льготные категории).

Кроме того, в ведомстве отметили, что при подаче заявления необходимо указывать актуальные контактные данные (мобильный номер телефона, электронная почта).

Системой автоматически будет направляться уведомление на электронную почту и номер мобильного телефона о том, что подошла ваша очередь, с указанием дальнейших действий.

Услугополучателю нужно будет зайти в систему с помощью ЭЦП, выбрать дошкольную организацию, подписать выбор с помощью ЭЦП и получить направление, с которым нужно прийти в детский сад для регистрации ребенка.

Если родитель не выберет детский сад и не получит направление согласно регламентному времени (09.00-20.00), данное место будет доступно всем очередникам, согласно году группы. При этом данный заявитель, не выбравший детский сад остается в очереди.

При получении направления в дошкольную организацию ребенок автоматически снимается с очереди.

При этом заявитель имеет возможность подать заявление на постановку в очередь, если он уже зачислен и посещает дошкольную организацию.

Если родитель в течение 5 рабочих дней после получения направления не прибудет в детский сад, направление будет автоматически аннулировано и ребенок будет направлен в стоп-лист на срок 10 рабочих дней. На время нахождения в стоп-листе возможность получения направления будет заблокирована.

Если заявитель просрочит срок действия выданного направления 2 раза, то ребенок будет автоматически снят с очереди.

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