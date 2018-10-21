Алматы. 20 октября. Kazakhstan Today - В Алматы жителей двух массивов более чем на сутки отключат от газоснабжения, передает Kazakhstan Today.

"Не более 1,5 суток продлится ограничение подачи природного газа жителям двух городских секторов, относящихся к Алатаускому и Наурызбайскому районам Алматы", - сообщили в пресс-службе акима города.

По информации акимата, с 22 октября на 24 часа от газоснабжения отключат порядка 4 тыс. частных домовладений и 4 многоквартирных дома, находящихся на территории Наурызбайского района в контуре улиц Садвакасова - Пионерская - Айбергенова - проспект Райымбека (микрорайоны Алтын Бесик, Достык, Калкаман-1, Калкаман-2, Шугыла).

Кроме того, с 23 октября на 1,5 суток ограничат подачу газа порядка 8 тыс. домам жилого массива в Алатауском районе в контуре улиц Момышулы - Саина - БАК - Северное кольцо - Рыскулова (микрорайоны Айгерим-1, Акбулак, Заря Востка, Кок Кайнар, Курылысши-1 и Курылысши-2, Туркестан, Шанырак-1 и Шанырак-2).

В акимате напомнили, что в Наурызбайском районе ведется пробивка проспекта Абая в западном направлении. Газоснабжение жилого сектора здесь полностью возобновится 23 октября. В Алатауском районе газоснабжение будет прервано из-за необходимости аварийной замены задвижки магистрального газопровода и ввода в действие новых распределительных сетей для более чем 1 тыс. потребителей. Подача газа в районе возобновится 24 октября.

Как отмечают в "Казтрансгаз-Аймак", сроки введения ограничений по газоснабжению корректировались исходя из метеорологических прогнозов, согласно которым в Алматы температура воздуха днем установится на уровне 16-17 градусов тепла, а ночью - от +3 до +6 градусов.

Жителей указанных городских секторов, подпадающих под отключение, просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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