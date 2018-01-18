Есик. 18 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области ученика 7-го класса средней школы №2 имени В. Терешковой города Есика Алексея Чебаника наградили нагрудным знаком "Тотенше жагдайдагы ерлігі ушін" за спасение 5-летней девочки, упавшей в выгребную яму, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном ДЧС, в Есике 18 июня 2017 года 5-летняя девочка провалилась в выгребную яму. Местные жители, находившиеся на месте происшествия, опустили при помощи веревки мальчика Алексея Чебаника в выгребную яму. После приложения большой физической силы девочка была поднята на поверхность. Ее доставили в реанимацию. На данный момент состояние здоровья девочки стабильное и ей ничего не грозит.

Сегодня в актовом зале средней школы №2 Есика в присутствии учеников старших классов, директора и преподавательского состава школы, представителей ОЮЛ "Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана" и заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области полковника Сериккана Турарова состоялась церемония награждения нагрудным знаком "Тотенше жагдайдагы ерлігі ушін" Алексея Чебаника.

Также Благодарственные письма Комитета по чрезвычайным ситуациям получили Александр Булохов, 1963 года рождения, Николай Козлов, 1964 года рождения, и Сергей Гусев, 1960 года рождения, представители разных профессий, которые проживают в Есике и являются членами ОЮЛ "Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана".

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