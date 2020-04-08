Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы американская биолаборатория не проявляет признаков участия в борьбе с коронавирусом, в то время как весь Казахстан вот уже почти месяц прилагает все усилия в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. Минздрав и Оперативный штаб Госкомиссии по обеспечению чрезвычайного положения ежедневно сообщают о том, как идет борьба с COVID-19, но принимает ли в ней участие расположенная в Алматы референс-лаборатория, неизвестно, передает Kazakhstan Today.

С момента регистрации в Казахстане первого случая заболевания коронавирусом, нет ни одного официального упоминания о каком-либо участии биолаборатории в борьбе с пандемией. Редакция в реальном времени получает большой объем сообщений о работе всех государственных органов, оперативных штабов, медицинских, санэпидемических служб, структур по ЧС и правоохранительных органов, общественных организаций. При этом от широко известной американской биолаборатории ни замечено ни единого комментария, инструкции или рекомендации гражданскому населению, не говоря о более существенной помощи или активности на территории города и страны, где располагается референс-лаборатория Пентагона. Между тем журналисты отлично помнят, как казахстанцев заверяли, что специалисты лаборатории будут заниматься мониторингом всех опасных инфекций и защитой нашей страны", - рассказали в редакции информационного агентства Kazakhstan Today.

Между тем в СМИ начали появляться версии о том, что штамм нового коронавируса был создан именно в казахстанской лаборатории . В частности, журналисты " Русской весны " выяснили, что в ЦРЛ действительно три года назад изучался коронавирус, который, как и COVID-19, переносился летучими мышами. По данным портала STAN RADAR, работа о коронавирусе, переносимом летучими мышами, реально выполнялась в Казахстане по заказу департамента обороны США. Часть ее результатов опубликована в апреле 2019 группой ученых, включая профессора Смита, Яна Менденхолла, Ивонну Су, а также нескольких казахских биологов.

Изучалась популяция зараженных мышей в пещерах Алтынтау, Караунгир и Кептерхан. Исследователи писали, что изучали естественное распространение заболевания. По версии же "Русской весны", летучие мыши были искусственно заражены модифицированным штаммом коронавируса с Ближнего Востока, а для казахстанской фауны это заболевание нехарактерно", - пишет издание.

Напомним, в Алматы по соглашению с Минэнерго РК при сопровождении Минздрава РК с 2010 года дислоцируется профинансированная Пентагоном биолаборатория. Об открытии референс-лаборатории на базе бывшего Противочумного НИИ в Алматы, где будут храниться и исследоваться неназванные биоматериалы, было объявлено в сентябре 2016 года. Согласно озвученным данным, стоимость комплекса в Алматы - $108 млн. В лаборатории расположена станция раннего оповещения о вспышках заболеваний в Центральной Азии, на ее возведение США выделили $5,6 млн.

Открытие референс-лаборатории вызвало неоднозначную реакцию не только в Казахстане, но и в России.

Новая лаборатория дополнит систему подобных объектов, которые размещены Пентагоном по периметру границ Российской Федерации", - заявили в информационном отделе центра торгово-промышленных палат.

Официально референс-лаборатория в Алматы создавалась для исследования неизвестных патогенов. По данным СМИ, там будет содержаться самая большая коллекция особо опасных инфекций и вирусов.

Строительство здания лаборатории было начато 30 марта 2010 года. О создании данного объекта сообщил теперь уже бывший посол США в Казахстане Ричард Хоугланд в своей прощальной речи на приеме по случаю завершения дипмиссии в республике. Предполагалось, что в лаборатории будут работать сотрудники трёх ведомств: министерств здравоохранения, образования и науки и сельского хозяйства. Наличие зарубежных специалистов в штате не предусмотрено, информировал телеканал "Астана".

Чем они будут заниматься? Они будут заниматься защитой нашей страны, мониторингом всех опасных инфекций , как мы уже говорили, которых достаточно много у нас в Казахстане. В апреле мы ожидаем как раз процесс, который называется у американцев валидацией, когда они должны провести все тестирование всего здания и заодно сотрудников, которые за все это будут отвечать. Сразу же, возможно, после апреля, будет госприёмка", - пояснил ведущий научный сотрудник по вопросам биобезопасности Центральной референтной лаборатории Рафик Сарсенгалиев.

В лаборатории ещё раз объяснили, почему на строительство средства выделило правительство США.

Мы, может быть, немножко такой подозрительный народ СНГ. Если нам что-то делают, то с какой же целью, для чего? Но мы объясняем, что биологическое оружие само по себе одно из опаснейших в мире. Поэтому американцы считают, что любая утечка, в каком бы уголке мира она ни произошла, она, естественно, может угрожать всему миру. Поэтому они пытаются где-то в чем-то помочь в том плане, чтобы у нас такой утечки не происходило", - заявил Сарсенгалиев.

Между тем эксперты неоднократно указывали на то, что американская биолаборатория особо опасных инфекций в Алматы может быть предназначена для производства элементов биологического оружия . В частности, сообщало РИА Новости, Россия выразила озабоченность созданием военным ведомством США на территории Казахстана, Грузии и Украины биолабораторий повышенной степени защиты, которые могут быть предназначены для производства элементов биологического оружия.

Россия не может не реагировать на то, что военное ведомство США по существу на нашей границе строит биолаборатории высокой степени защиты, которые в том числе могут быть предназначены и для производства элементов биологического оружия", - сообщил РИА Новости российский источник на встрече экспертов государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Как отмечает информагентство, " подобные биолаборатории военного ведомства США размещаются в Грузии, на Украине и в Казахстане . При этом сами эти государства не обладают должным уровнем экспертизы в области биотехнологий, чтобы хоть как-то проконтролировать, что на их территории или с их территории "американские военные лаборанты не будут проводить операции, противоречащие КБТО".

Такие лаборатории строятся годами, они требуют значительных капитальных вложений и высочайшего уровня технологий. Государства, способные построить такие лаборатории, можно пересчитать по пальцам, и мы, естественно, ведем очень плотный диалог, в том числе с нашими казахстанскими партнерами, относительно того, что в реальности происходит в этом контексте в их взаимоотношениях с военным ведомством США", - добавил собеседник РИА Новости.

Источник отметил, что Россия напрямую высказывает свою озабоченность американским партнерам , но ответов не получает и поэтому вполне оправдано с международно-правовой точки зрения требует обсуждения данных вопросов в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия.

Стоит отметить, что решение о строительстве подобного недвусмысленного объекта в самом населенном городе Казахстана, с учетом специфики топографии города, принималось без информирования граждан страны и их мнения по этому вопросу.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного агентством Kazakhstan Today, на вопрос: "Согласны ли Вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?" 725 человек (92%) ответили "нет". 56 человек (7%) согласны с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций. 1% респондентов (9 человек) ответили: "Мне все равно".

Почти во всех бывших советских республиках действуют бактериологические лаборатории , говорится в сюжете программы "Добров в эфире", посвященном анализу вероятности такого фантастического явления, как зомби-апокалипсис. Как заявил в интервью программе выпускник Эдинбургского университета вирусолог Карл Берн, создание модифицированного вируса, который будет работать по заданной программе, - лишь вопрос времени.

Генетически модифицированные вирусы совершенно точно будут являться биологическим оружием. Некоторые вирусы мутируют в 10 тыс. раз быстрее, чем животные. И всего одна, самая небольшая мутация может привести к тому, что вирус начнет атаковать не только одну определенную группу людей, а всех без исключения, и пандемия охватит весь мир", - отметил Берн. Ученые даже создали математическую модель зомби-апокалипсиса, взяв за основу реальное количество жителей земли (около 7,5 млрд человек), неравномерную плотность населения и наличие границ между странами. Модель показала: в густонаселенной местности одного инфицированного достаточно для масштабной эпидемии уже на 20-й день после первого заражения.

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