В Алматы малоимущим развезли продуктовые корзины

Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках акции bizbirgemiz стартовала инициатива помощи нуждающимся во время карантина, передает Kazakhstan Today.

В Алматы на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка пожилым и социально уязвимым слоям населения. Волонтеры оперативного штаба акимата города Алматы и общенационального движения "Акселератор добра: Izgilik elshisi" развезли продуктовые корзины малоимущим лицам, сообщила пресс-служба городского акимата.

Акция призвана помочь тем, для кого введение карантина стало настоящим испытанием.

По словам представителя штаба Рафаэля Гасанова, сегодня во время режима карантина акция наиболее значима для социально уязвимого населения.

Руководитель волонтерского движения "Акселератор добра: Izgilik elshisi" Айнур Сабитова отметила, что в такой период чрезвычайного положения в стране необходимо помогать друг другу: "В группе риска - пожилые люди. И в то время когда весь город практически живет в режиме полной изоляции, именно им нужна наша помощь и забота. В стороне оставаться нельзя".

Она также напомнила, что волонтеры в онлайн-режиме оказывают правовую помощь нуждающимся.

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