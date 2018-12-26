В "Астана LRT" расследуют случай высадки 10-летнего ребенка из автобуса в морозный день

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В "Астана LRT" расследуют случай высадки 10-летнего ребенка из автобуса в морозный день26.12.2018
Общество  10:59

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Астане несмотря на стужу кондуктор автобуса 102 маршрута высадила 10-летнего мальчика прямо на улице, так как у ребенка не оказалось денег на проездной карте. Он остался совсем один в неизвестном ему районе, передает Kazakhstan Today.

К счастью, школьник смог позвонить родителям и не успел замерзнуть. Поступок кондуктора не укладывается в голове у матери ребенка, сообщает Первый канал "Евразия".

"Он поступил бесчеловечно, если уж идти на принцип, то я считаю, что он должен был хотя бы связаться со мной. Ну, пусть заберет ребенка в автопарк и отберет у него карточку. Позвонят мне, оштрафуют, то есть разбираться уже со взрослым человеком", - говорит астанчанка Айша Мукашева.

Она обратилась к руководству компании "Астана ЛРТ", дозвонилась до сотрудников дежурной службы 109, где ей объяснили, что "это человеческий фактор и такое иногда случается".

"Мы сейчас ищем, проводим служебное расследование. Ну, мы тоже считаем, что это недопустимо. С точки зрения того, что это как бы не по-человечески, поэтому мы тоже этот факт осуждаем", - прокомментировал заместитель председателя правления ТОО "Астана LRT" Бейбут Есжанов.

Из-за сильных морозов некоторые автобусы накануне не смогли выйти на линию, к тому же пришлось ограничить и движение пригородных маршрутов.

Тем не менее, как отмечает телеканал, в Астане много неравнодушных водителей. В социальных сетях и просто на улице они предлагают подвезти горожан бесплатно. По прогнозам синоптиков, морозы в столице продержатся еще пару дней.
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