Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Астане 25 декабря отменены занятия для школьников и студентов колледжей 1-2 курсов, передает Kazakhstan Today.

"25 декабря в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в городском управлении образования.

Напомним, "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и Акмолинской области. По данным синоптиков, ночью 25-26 декабря в Акмолинской области ожидается 32-37, местами 40 градусов мороза. В Астане ночью 25-26 декабря ожидается понижение температуры до 33-35 градусов мороза.

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