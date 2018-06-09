В Астане ограничат движение на участке от улицы Керей и Жанибек хандар до Южной объездной дороги

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - ДВД Астаны предупредил об ограничении движения на участке от улицы Керей и Жанибек хандар до Южной объездной дороги, передает Kazakhstan Today.
"В связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по улице №Е-566, на участке от улицы Керей и Жанибек хандар до Южной объездной дороги, с 9 июля движение транспортных средств будет ограничено. Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении ДВД Астаны.
Просмотров: 5858
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter