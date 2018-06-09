В Астане ограничат движение на участке от улицы Керей и Жанибек хандар до Южной объездной дороги

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В Астане ограничат движение на участке от улицы Керей и Жанибек хандар до Южной объездной дороги08.06.2018
Общество  19:48

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - ДВД Астаны предупредил об ограничении движения на участке от улицы Керей и Жанибек хандар до Южной объездной дороги, передает Kazakhstan Today.

"В связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по улице №Е-566, на участке от улицы Керей и Жанибек хандар до Южной объездной дороги, с 9 июля движение транспортных средств будет ограничено. Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении ДВД Астаны.
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