Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - ДВД Астаны предупредил об ограничении движения на участке от улицы Керей Жанибек хандар до Южной объездной дороги, передает Kazakhstan Today.

"В связи с проведением работ по переукладке асфальто-бетонного покрытия по улице №Е-566, на участке от улицы Керей Жанибек хандар до Южной объездной дороги, с 9 июля движение транспортных средств будет ограничено. Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении ДВД Астаны.

Просмотров: 1754