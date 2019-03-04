Астана. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Астане проводят расследование по обращениям граждан, заплативших руководителю частного детсада сотни тысяч тенге незадолго до его закрытия, передает Kazakhstan Today.





"Проводится досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). С заявлением обратились более 50 граждан. В данное время проводятся следственные действия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.









Граждане заплатили руководителю частного детсада сотни тысяч тенге, а учреждение закрылось. Дети остались не пристроены, и деньги никто не вернул. Среди пострадавших есть те, кто на оплату взял кредит и отдал почти полмиллиона.





Для родителей воспитанников детсада большие скидки обернулись большими проблемами. Каждый из них отдал за детский сад по несколько сотен тысяч тенге. Акция "Выгодное предложение" подразумевала предоплату. Кто-то заплатил за пару месяцев, а кто-то и вовсе за год. В итоге суммы оказались внушительными - от 100 до 400 тыс. Однако никто из почти 80 пострадавших не успел воспользоваться льготами. Детский зад закрыли, сообщил Первый канал "Евразия".





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства