В Астане временно ограничат движение транспорта по улице Калдаякова от проспекта Тауелсіздік до улицы Нажимеденова

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В Астане временно ограничат движение транспорта по улице Калдаякова от проспекта Тауелсіздік до улицы Нажимеденова07.04.2018
Общество  10:14

Астана. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Астане временно ограничат движение транспорта по улице Калдаякова на участке от проспекта Тауелсіздік до улицы Нажимеденова, передает Kazakhstan Today.


Управление административной полиции ДВД Астаны сообщило, что с 14.00 7 апреля по 28 апреля по улице Калдаякова на участке от проспекта Тауелсіздік до улицы Нажимеденова движение транспортных средств будет ограничено в направлении от проспекта Тауелсіздік до улицы Нажимеденова.


Ограничение движения сязано с проведением работ по строительству объекта: "Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)".


"Во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать маршрут", - обратились к горожанам в пресс-службе ДВД Астаны.
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