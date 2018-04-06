Атырау. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Атырау выловили белугу весом 100 килограммов, передает Kazakhstan Today.

Необычный улов попался в сети рыбаков ТОО "Им. Амангельды", сообщает портал "Мой город".

"Самец белуги весом около 100 килограммов и длиной 2 метра был выловлен 5 апреля в 07.00 на участке Малая Дамба. Рыба была доставлена на один из осетровых рыборазводных заводов и помещена в бассейн. В дальнейшем от нее получат молоки, которые пойдут на искусственное оплодотворение и воспроизводство мальков рыбы этой породы", - сообщил официальный представитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов.

Напомним, что ровно год назад, 2 апреля, рыбаки того же кооператива "Амангельды" выловили гигантскую белугу весом 160 килограммов. Царь-рыба попалась в сети на том же участке реки под названием Малая Дамбинская.

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