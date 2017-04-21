Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В автопарке Алматы не нашли попавшую на видео женщину-кондуктора, которая буквально выволокла инвалида из автобуса.

Появившийся накануне в соцсетях видеоролик с участием кондуктора и инвалида взбудоражил Казнет. На кадрах женщина выволакивает из автобуса мужчину на костылях. Автор ролика утверждает, что все произошло на 34-м алматинском маршруте. В автопарке посмотрели запись, опросили всех водителей и кондукторов, но антигероя ролика так и не нашли, передаёт Kazakhstan Today.

Пока проводилось внутреннее разбирательство, десятки кондукторов и водителей на несколько часов были вынуждены покинуть маршрут и вернуться в автобусный парк. Руководство предприятия усиленно искало героев скандального ролика, сообщает телеканал КТК

"Я честно такого ещё не видел, когда так жестоко и по-хамски обошлись с инвалидом. Я тут же дал указание срочно найти этого водителя и кондуктора и уволить за такое поведение, но, когда начали искать, мы сначала не могли найти кондуктора, понять не могли, что происходит. Начали собирать все фотографии кондукторов, кто работает на 34-м маршруте", - прокомментировал директор автопарка Бауырджан Кулишев.

После многократного просмотра видеозаписи в автопарке заявили, что произошедшее не имеет к ним никакого отношения. Обосновали это тем, что часть окна автобуса, из которого велась съёмка, имеет металлическую каемку. А на автобусах 34-го маршрута окна другие.

Между тем видеороликом заинтересовались и правоохранители. Сейчас они детально изучают запись и пытаются установить личность кондуктора и пострадавшего. Пока информации мало, но полицейские уверены, что это всего лишь вопрос времени.

"Есть признаки нанесения телесных повреждений. Будет назначена экспертиза и будет установлено, какой степени был нанесён ущерб здоровью человека. Данный факт уже принят в свое производство проверочное, а также местной полицейской службой ДВД. Ну, вы сами видите, что эпизод вырван из контекста, какие обстоятельства предшествовали и чем всё закончилось, неизвестно", - прокомментировала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Как сообщает телеканал, в автобусном парке Алматы тоже готовы приложить все усилия, чтобы найти не только оскандалившегося кондуктора, но и самого автора ролика. Их намерены привлечь к ответственности, поскольку нашумевшее видео нарушило график работы общественного транспорта.

В полиции заявили, что даже если удастся найти всех участников ролика, кондуктор отделается только штрафом, который не превысит и 10 тыс. тенге. Также стражи порядка не уверены, что пострадавший станет писать заявление на свою обидчицу.

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