Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 октября 2018
  • 15
  • :
  • 18
Новости регионов
19º Облачно
днем 21º    ночью 12º
17:00
.
Aнонс

В ближайшие дни в большинстве областей Казахстана ожидается теплая погода, без осадков22.10.2018
Общество  12:05

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - 23-25 октября 2018 года ожидается теплая погода, без осадков в большинстве областей Казахстана, передает Kazakhstan Today.


"Антициклон, долгое время удерживавший теплую погоду над Европейской частью России, начал смещаться на восток, и в предстоящие трое суток будет определять погоду в Казахстане. Тепло и преимущественно без осадков ожидается в большинстве областей республики", - сообщает РГП "Казгидромет".


В западных, южных и юго-восточных районах днем воздух прогреется до плюс 15...20, местами 23..25 градусов по Цельсию, и даже в северных, центральных и восточных района температура ожидается плюс 5...15 градусов, что выше климатической нормы на 3...8 градусов.
Просмотров: 1669
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
22.10.2018   12:05
В ближайшие дни в большинстве областей Казахстана ожидается теплая погода, без осадков
22.10.2018   09:54
В Караганде прошел Международный форум IT-WEEKEND.KZ - 2018
22.10.2018   08:41
В понедельник на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков
21.10.2018   16:12
В Алматинской области заработают ночные административные суды
20.10.2018   17:48
В Кокшетау в честь Дня спасателя прошел турнир по "Казак куресі"
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today