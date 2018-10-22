В ближайшие дни в большинстве областей Казахстана ожидается теплая погода, без осадков

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - 23-25 октября 2018 года ожидается теплая погода, без осадков в большинстве областей Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Антициклон, долгое время удерживавший теплую погоду над Европейской частью России, начал смещаться на восток, и в предстоящие трое суток будет определять погоду в Казахстане. Тепло и преимущественно без осадков ожидается в большинстве областей республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

В западных, южных и юго-восточных районах днем воздух прогреется до плюс 15...20, местами 23..25 градусов по Цельсию, и даже в северных, центральных и восточных района температура ожидается плюс 5...15 градусов, что выше климатической нормы на 3...8 градусов.

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