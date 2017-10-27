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В четверг на севере, в центре и на востоке Казахстана ожидается снег26.10.2017
  • Фото: Pixabay
Общество  08:30

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на западе Казахстана ожидаются осадки, местами сильные, на севере, в центре и на востоке республики местами пройдет снег, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, метель, гололед, на юго-западе - гроза.

В Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду.

"В Мангистауской области днем местами ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами - гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области ночью местами ожидается низовая метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидается низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром туман. В Павлодарской области ночью ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, местами с низовой метелью. В Костанайской области местами ожидается туман", - информируют синоптики.
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