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В ЦОНах Костаная появятся онлайн инструкции и специальные памятки для слабовидящих людей13.06.2018
Общество  15:49

Костанай. 13 июня. Kazakhstan Today - В ЦОНах Костаная появятся онлайн инструкции и специальные памятки для слабовидящих людей. Об этом сообщил в ходе посещения Центров обслуживания населения руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области Салауат Муксимов, передает корреспондент агентства.

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, в ходе визита в ЦОН №1 Костаная Салаут Муксимов предложил распространять в ЦОНе специально разработанные департаментом памятки для инвалидов по зрению. Преимущество данных памяток в том, что при их изготовлении использовался рельефный точечный шрифт Брайля.

Как сообщается, в числе ожидаемых новел в костанайских ЦОНах открытие представительства Межведомственного расчетного центра социальных выплат, тематического зала для встречи с госорганами, а также внедрение аналога онлайн-проекта Astana-Bilimland.

Суть последнего заключается в том, что ожидающему своей очереди клиенту, с помощью мобильного телефона, предоставляется возможность, отсканировав специальный QR-код из баннера, размещенного в зале ожидания СпецЦОНа, выбрать понравившуюся книгу и получить ссылку на желаемое произведение.

"Подобное ноу-хау необходимо использовать при размещении стандартов и регламентов госуслуг, что позволит клиенту в короткий срок получить информацию по интересующей его услуге", - подчеркнул Салауат Муксимов.

Посредством Государственной корпорации население получает порядка 23% госуслуг от общего объема оказываемых в Костанайской области.
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