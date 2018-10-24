В детсаду Алматы детей били и издевались над ними

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В детсаду №140 Алматы детей били и издевались над ними. Об этом родители узнали, посмотрев запись с камер наблюдения, передает Kazakhstan Today.

Малыши часто жаловались мамам, что их бьют в детсаду. Но когда взрослым удалось достать видеозапись, увиденное их шокировало. На кадрах воспитатель подходит к детям и наступает им на ноги. Оказывается, так она заставляет малышей сидеть смирно. И это еще не самые жесткие методы. Педагог кидает в детей игрушки, обувь, бьет по голове линейкой, сообщает телеканал КТК

Все эти кадры родители просматривали много раз. Мамы и не подозревали, что над их детьми так издевались.

"Линейкой по губам дали и по рукам. Все начали опрашивать, и дети стали потихонечку подтверждать. Дети запуганные, потому что ежедневное психологическое воздействие было, детей пугали, били рукой, ложкой, линейкой, об ребенка разбили линейку", - рассказала мать одного из детей Анара Нурсултанова.

Отец двухлетней девочки Азамат Шерниязов вспоминает, что долго не могли понять, почему ребенок отказывается идти в детский сад. И вот теперь причина стала ясна. "Она начала писаться, хотя как бы у нас два года, мы отучили ее, потом начала истерично кричать и отказывалась идти, когда был конкретный воспитатель", - рассказал он.

По информации телеканала, это видео родители достали с трудом. Диски взяли из кабинета заведующего. Запись кто-то успел уничтожить, но мамы и папы сумели ее восстановить. По словам взрослых, это не просто наказание детей, а целая система своеобразного воспитания.

"В детском саду установили режим подобно исправительному учреждению. Потому что из двоих детей смотрящих назначили, которые помогали воспитателям избивать других детей. Дети сидели весь день с поджатыми ногами, в другом положении им не разрешалось сидеть", - рассказала Анара Нурсултанова.

По словам родителей, со стороны заведующей детсадом они встретили сопротивление на свои претензии. "Мы вообще не могли успокоиться несколько дней. Наша заведующая заявляет, что у нее есть знакомые, я все решу, вы ничего не сможете предпринять", - рассказала Мадина Оксукпаева.

Между тем, сама заведующая Алина Нурмахамбетова объяснила, что воспитатель, которая попала на видео, уже давно не работает. Ее якобы уволили после первой претензии родителя.

"Перизат Бейсенбаевну я приняла с 18 августа на работу с испытательным сроком на 3 месяца. В группе "Байтерек" она проработала 1 неделю. Я, как директор садика, не могу уследить за всем, у меня тоже есть свои дела и обязанности. Что касается видео, то я не знаю, почему оно было затерто. Ведь это невозможно. Мы выдали родителям диск на руки, мы ничего не трогали и не стирали", - заявила она.

Родители уже написали заявление в полицию и прокуратуру. И пока продолжают водить малышей в этот детсад.

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