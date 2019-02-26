В Фонд компенсации потерпевшим с осужденных Караганды взыскали более 2 млн тенге

Караганда. 26 октября. Kazakhstan Today - Более 2 млн тенге взыскано с осужденных Караганды в Фонд компенсации потерпевшим, передает Kazakhstan Today.





С момента вступления в силу положений закона "О фонде компенсации потерпевшим", регламентирующих порядок наложения принудительных платежей, судами Карагандинской области взысканы средства с 69 осужденных за совершение уголовных правонарушений на общую сумму более 2 млн тенге, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Нормы закона в указанной части введены в действие с 1 июля 2018 года. Фонд создан в целях быстрого оказания необходимой материальной помощи потерпевшим. Он формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых судом с виновных лиц при вынесении обвинительного приговора. Сумма взыскания составляет от 5 до 30 МРП в зависимости от тяжести преступления. Кроме того, предусмотрено пополнение Фонда за счёт взысканий, наложенных судом за процессуальные нарушения, а также сумм, удерживаемых с осужденных, исполняющих наказание в виде исправительных работ, напомнили в прокуратуре.





Закон предусматривает двухлетний период накопления средств. Выплата компенсаций начнётся с 1 июля 2020 года. На неё смогут претендовать несовершеннолетние жертвы сексуального насилия, жертвы торговли людьми или пыток, лица, которым в результате преступления причинён тяжкий вред здоровью, в том числе заражение ВИЧ, законные представители в случае смерти потерпевшего. Средства станут выплачиваться в виде единовременного платежа в размере от 30 до 50 МРП в зависимости от категории совершённого в отношении получателя правонарушения. При этом пострадавший не лишается возможности дальнейшего взыскания полного ущерба с виновного лица", - уточнили в ведомстве.





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