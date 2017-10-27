В ForteBank заявили, что не имеют отношения к истории с выдачей документов в ЦОНе Алматы

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В ForteBank прокомментировали инцидент с выдачей документов алматинки Анны Дмитриевич посторонним лицам в ЦОНе Алматы, сообщив, что не имеют к этому отношения, передает Kazakhstan Today.

Напомним, Анна Дмитриевич опубликовала в Facebook пост о том, что ее документы в Алмалинском ЦОНе были выданы посторонним лицам без всякой доверенности. В частности, как выяснила алматинка, к этой истории мог быть причастен сотрудник ForteBank.

"Автор рассказывает, что, со слов сотрудницы ЦОНа, справки были получены "сотрудником ForteBank". Также в посте упоминается ТОО, через которое якобы справки выдаются. Мы с полным понимаем относимся к реакции Анны и решительно осуждаем любые нарушения законодательства в отношении использования персональных данных. В этой связи немедленно после появления поста в банке была проведена проверка в отношении опубликованной информации", - сообщили в пресс-службе банка.

По информации пресс-службы, проверка показала, что "ни один из упомянутых "сотрудников" в ForteBank не работает, а упомянутое ТОО никакого отношения к ForteBank не имеет".

Вместе с тем в банке пообещали продолжить проверку в отношении этого инцидента и выразили уверенность, что "в самое ближайшее время ситуация разъяснится".

Напомним, что проверку по заявлению Анны Дмитриевич также провели в Госкорпорации "Правительство для граждан", подтвердив, что на нее действительно были выданы справки: адресная и на недвижимое имущество. "По словам работника ЦОНа, выдавшего справки, к ней обратился сотрудник организации Global Capital. В ЦОНы регулярно обращаются представители консалтинговых компаний, заключивших договоры с банками второго уровня на оформление кредитов и работе с кредиторами. По имеющимся у них доверенностям от банков, им выдаются необходимые справки на залоговое имущество. Так как был конец рабочего дня, представитель пообещал занести доверенность утром, при этом сообщив, что Анна Дмитриевич является клиентом банка, и наш работник предоставила ему справку. Безусловно, это является серьезным нарушением и работника, выдавшего справку без доверенности, ожидает увольнение", - сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

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