В городе Алматы выпало 15 см снега, в горной и предгорной местности - более 25 см

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В городе Алматы выпало 15 сантиметров снега, в горной и предгорной местности более 25 сантиметров, передает Kazakhstan Today.

"С 07.00 утра 31 января в горных районах и с 09.00 часов в городе Алматы началось выпадение дождя с переходом в снег, который продолжался в течение суток. В связи с промерзанием почвы, наблюдалось образование гололедной пленки в период выпадения дождя в утренние часы 31 января. В целях предупреждения гололедных явлений было организовано дежурство 155 пескоразбрасывателей на местах дислокации", - сообщили в Управлении зеленой экономики города Алматы.

По информации ведомства, общий выход техники в период выпадения осадков составил 860 единиц спецтехники, задействовано 2620 дорожных рабочих.

За время выпадения снега использовано 4262 тонны противогололедных материалов.

В вечерний и ночной периоды производились работы по подметанию и сгребанию снега на проезжей части дорог и тротуарах.

По состоянию на 08.00 утра в городе выпало 15 сантиметров снега, в горной и предгорной местности более 25 сантиметров. В горной части города выпадение снега продолжается.

В ночной период организован массовый вывоз снега, который продолжится после утреннего "часа пик".

Вывезено 1100 кубометров снега.

В дневной период особое внимание будет уделено очистке тротуаров и остановок общественного транспорта", - отметили в управлении.

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