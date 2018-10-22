Караганда. 22 октября. Kazakhstan Today - В Караганде прошел Международный форум IT-WEEKEND.KZ - 2018, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, у шахтёрского города появилась перспектива быть не только промышленным регионом страны, но и стать центром развития цифровых технологий. "Айтишники" с мировыми именами предложили Караганду назвать "Терриконовой долиной".

В течение четырёх дней в Караганде проходил Международный форум IT-WEEKEND.KZ - 2018. На мероприятие съехались специалисты высоких технологий со всего региона и других стран. В главной панельной сессии форума "Караганда - стартовая площадка в ІТ-пространство" принял участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Глава региона в своём выступлении отметил, что сегодня IT-рынок - это колоссальные возможности и равные стартовые позиции для всех.

"Благодаря инициативе главы государства в стране реализуется программа "Цифровой Казахстан". Передовые страны шли к цифровизации методом проб и ошибок десятки лет. Этот мировой опыт уже учтён в программе "Цифровой Казахстан", которая, по сути, является стратегией для развития IT-сферы, - добавил Ерлан Кошанов.

По словам организаторов, Караганда не случайно была выбрана местом проведения ІТ-форума. В городе существует сильная математическая школа на базе вузов и специализированного колледжа. Карагандинские программисты сегодня работают в ведущих ІТ-компаниях мира - например, таких как Google.Кроме того, в области уже есть успешные примеры, где внедряются цифровые "фишки". К примеру, здравоохранение и образование уже достигли немалых результатов.

Успешно работает приложение DamuMed, которое позволяетне выходя из дома записаться на приём к врачу, вызвать медика на дом или получить рецепт.Разработка карагандинских IT-специалистов уже внедрена практически во всех городах Казахстана. Только в Караганде приложением пользуются свыше 300 тысяч человек.

"Здесь, в Караганде, ты общаешься среди равных в этой сфере людей с математическим складом ума. Сейчас здесь создаётся уникальная площадка, где молодёжь, опытные специалисты, успешные профессионалы, представители науки и власти общаются, создают драйв, желание творить, внедрять и развивать как самих себя, так и регион, и всю страну", - сказал депутат мажилиса парламента Павел Казанцев на сессии.

В свою очередь участники форума предложили назвать карагандинский IT-хаб "Терриконовой долиной".

"Есть Cиликоновая долина, а в Караганде будет своя "Терриконовая долина". Я поддерживаю", - сказал Ерлан Кошанов.

В связи с этим глава региона дал поручения своему заместителю Алмасу Айдарову и руководителю ГУ "Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области".

В финале сессии Ерлан Кошанов вручил денежные сертификаты победителям хакатона, который прошёл в рамках форума. Самые изобретательные забрали 500 000 тенге - ими стали студенты КГМУ с проектом мобильного приложения, с помощью которого можно найти сиделку или помощника для лежачего больного или человека с ограниченными возможностями.

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