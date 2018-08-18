В Карагандинской области масштабно празднуют 350-летие Бухар жырау

Караганда. 18 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 350-летию Бухар жырау, передает Kazakhstan Today.

Празднование 350-летия Бухар жырау Калкаманулы началось в поселке Ботакара с обряда чтения Корана у мавзолея и возложения цветов к памятнику великому мыслителю.

В 55 километрах от Ботакары специально к юбилею соорудили юрточный городок. Там сегодня состоялось праздничное мероприятие "Баба рухына тагзым".

Участие в торжествах приняли государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, депутат парламента Куаныш Султанов, делегации из Кереку и Мангыстауской области, известные государственные и общественные деятели, жители региона.

Мероприятие началось с театрализованного представление "Куміс комей эулие" - пролога из жизни Бухар жырау с участием артистов Карагандинского областного казахского драматического театра имени С. Сейфуллина.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова зачитала поздравление от имени gрезидента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов отметил, что 350-летие великого мыслителя Бухар жырау Калкаманулы - это праздник не только для жителей региона, но и для всей страны.

"На наш праздник приехали почетные и известные гости, делегации из Кереку и Мангыстауской области. От имени всех жителей региона хочу поблагодарить за то, что провели с нами этот день. Юбилей нашего великого мыслителя Бухар жырау - это праздник не только для карагандинцев и павлодарцев, это праздник для всей страны. Слова Бухар жырау слышали везде: от Сарыарки до Алатауа и Атырау. Он говорил: "Если все делать во благо народа, то народ будет дружным". Бухар жырау мечтал о независимости и единстве своего народа. И его мечты сбылись, мы живем в независимом государстве. Празднование 350-летия Бухар жырау не закончится сегодня. Осенью состоится большая научно-практическая конференция, запланирован еще ряд юбилейных мероприятий, направленных в первую очередь на воспитание у молодежи любви к родине и чувства патриотизма", - сказал Ерлан Кошанов в своей поздравительной речи.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием творческих коллективов области, а также звезд казахстанской и зарубежной эстрады. Для зрителей выступили народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженные деятели культуры Алтынай Жорабаева, Жамиля Баспакова, фольклорный ансамбль "Хайрулло Дадобоев" из Таджикстана, Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета, а также солисты концертного объединения имени К.Байжанова и артисты из всех районов Карагандинской области.

Во второй половине дня начались соревнования по национальным видам спорта: казакша курес, аударыспак, асык ату, аламан бэйге, топ бэйге и кокпар.

Мероприятие такого масштаба было организовано в рамках реализации программной статьи президента РК Н. Назарбаева "Рухани жангыру" и позволяет осмыслить духовные ценности, национальные традиции и историю казахского народа через творчество Бухар-жырау, отметили в областном акимате.

Просмотров: 2161