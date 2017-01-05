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В Карагандинской области с 31 декабря из снежных заносов эвакуировано более 200 человек04.01.2017
Общество  18:16

Караганда. 4 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области с 31 декабря из снежных заносов эвакуировано более 200 человек, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

"В связи с ухудшением погодных условий, метелью, плохой видимостью, обильным снегопадом в области вводилось ограничение движения по направлениям Темиртау - Акмола, Караганда - Каркаралинск. За прошедшие выходные, в период с 31 декабря по 4 января, при проведении аварийно-спасательных работ спасательными подразделениями ДЧС Карагандинской области во взаимодействии с местными исполнительными органами, дорожной службой и местной полицейской службой из снежных заносов эвакуировано 208 человек и извлечено 24 единицы техники", - проинформировали в ДЧС, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что в аварийно-спасательных операциях были задействованы 16 единиц техники, привлечен 31 человек. Проведенная работа подразделений позволила не допустить дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев.

Спасатели предупреждают о необходимости при ухудшении погоды на время ограничить выезды на дальние расстояния, перед поездками проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждений.

Напомним, что сегодня в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участках автодорог: Темиртау - граница Акмолинской области" (1051-й - 1127-й километры автодороги Алматы - Екатеринбург) для всех видов автотранспорта.
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