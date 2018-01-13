Караганда. 12 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2018 году на ремонт автодорог выделят 39,1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Карагандинская область обладает большим транзитным потенциалом. В условиях сегодняшних реалий мы обязаны использовать это преимущество в полной мере. Есть поручение главы государства об увеличении финансирования ремонта и реконструкции местной сети дорог. В прошлом году мы проделали большую работу в этой части. Отремонтировали 863 километров на сумму 33,5 млрд тенге", - сказал аким области Ерлан Кошанов на собрании актива по обсуждению Послания главы государства народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвёртой промышленной революции".

Как проинформировали в пресс-службе акима, в 2017 году ремонтные работы проводились на трассах Караганда-Жезказган, Караганда-Каркаралинск. Также было начато строительство Северного и Восточного обходов Караганды.

"В 2018 году будут завершены работы на участке коридора Центр-Юг от Караганды до Темиртау. Также на этот год запланированы работы по среднему ремонту участков дороги Караганда-Жезказган, ремонт автодорог в направлении Каркаралинска и Баянаула. В текущем году из бюджета на дорожно-ремонтные работы выделено 39,1 млрд тенге. Это позволит охватить 800 километров дорог", - отметил глава региона.

Кроме того, по информации акимата, предусмотрены средства на завершение реконструкции четырёх мостов на областных и районных автодорогах, капитальный ремонт проблемных участков в направлениях Карабас - Жартас и Актогай - Балхаш.

"Впервые мы предусмотрели в бюджете средства на ремонт дорог внутри районных центров", - сообщил также Ерлан Кошанов.

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