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В Карасуском районе Костанайской области остаются подтопленными 16 домов и 16 дворовых территорий24.04.2017
Общество  21:37

Костанай. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Карасуском районе Костанайской области остаются подтопленными 16 домов и 16 дворовых территорий, сообщили в ДЧС Костанайской области.

В Карасуском районе Костанайской области продолжаются противопаводковые мероприятия по устранению подтоплений жилых домов и дворовых территорий. По информации оперативного штаба в поселке Жамбыл Карасуского района остаются подтопленными 16 домов и 16 дворовых территорий. Вода постепенно уходит с подтопленных территорий. 53 человека, из них 14 детей, вернулись в свои дома. У родственников остаются 48 человек, в их числе 8 детей, передает Kazakhstan Today.

На месте работает группировка сил и средств подразделений КЧС и местных исполнительных органов. В ликвидации паводка задействованы 46 человек, 16 единиц техники.

Спасатели проводят очистку отводных каналов и откачку воды с помощью 10 передвижных мотопомп, работают трактора МТЗ и К-700, фронтальный погрузчик и экскаваторы. Всего же за прошедшие сутки откачано 24468 кубjметров талой воды, отметили в ведомстве.
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