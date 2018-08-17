В Казахфильме пояснили разницу в съемках на территории студии и "на натуре"

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Председатель правления Союза кинематографистов Казахстана Ермек Турсунов рассказал на пресс-конференции о разнице в съемках на территории студии Казахфильм и на выезде "на натуру" за пределы города, передаёт корреспондент агентства.
"Во-первых, когда формируются группы и запускается какой либо проект, то съёмка на натуре - это очень дорого. Это выезжает вся группа: где то живет, база, это гостиница, транспорт, питание, аренда. Почему "Томирис" (декорации к одноименному фильму - КТ) здесь построен? Почему мы строим здесь павильон? - у нас здесь есть 2 больших павильона - потому что здесь расходы удешевляются в разы", - пояснил Е. Турсунов, отвечая на вопрос журналиста Kazakhstan Today.
Как уточнил кинематографист, "это интерьерные съёмки. Вспомните тот же "Перекрёсток", он на 80% снимался здесь. Основные интерьерные съёмки происходят на территории Казахфильм. Потому что это профессиональное помещение. Они оборудованы специально для того чтобы здесь снимать фильм. И здесь помощь каких то сторонних организаций, будь то: акимата, союз художников или писателей, нам не нужны".
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