Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане количество пассажиров воздушного транспорта увеличилось за год почти на 13%, передает Kazakhstan Today.





По информации Ranking.kz, доходы предприятий транспорта в РК за январь - август 2018 года перевалили за 1,8 трлн тенге. Из них на доходы предприятий воздушного транспорта пришлось 12,2%, или 224,8 млрд тенге (рост за год - на 18,1%).





"Количество пассажиров воздушного транспорта за январь - август 2018 года составило 5,5 млн человек, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вес воздушного транспорта в пассажирских перевозках в целом вырос за год с 0,03% до 0,04%", - сообщает Ranking.kz.





Доля воздушного транспорта от всего объема перевозок грузов и багажа совсем невелика - всего 0,001%, или 14,9 тыс. тонн (на 9% больше, чем в прошлом году).





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