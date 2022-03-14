Система Orphus

В Казахстане нет дефицита соцзначимых продовольственных товаров - МТИ РК

13.03.2022, 18:01 10976
В Казахстане нет дефицита соцзначимых продовольственных товаров - МТИ РК
НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - В связи в распространением в соцсетях панических сообщений о возможном дефиците отдельных продовольственных товаров Министерство торговли и интеграции РК заявило, что дефицита товаров в республике нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулированию отдельных продавцов на рынках, сообщает ведомство на своей страничке в Facebook.
 

Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. По данным МСХ, имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов", - говорится в сообщении ведомства.

 
По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн СЗПТ, в том числе муки - 145,1 тысячи тонн, сахара - 47,6 тысячи тонн, риса - 40,2 тысячи тонн, макарон - 21,3 тысячи тонн и 1 млн тонн овощной продукции и др.
 
Как сообщалось ранее, в стране нет дефицита сахара, заявили в МТИ вчера. Производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются.
 
В Минторговли также напомнили, что в настоящее время продолжается работа по ранее инициированным 7 расследованиям по признакам антиконкурентных согласованных действий по повышению цен на СЗПТ в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, на производство удобрений - в Мангистауской области и Алматы.
 
По данным АЗРК, завершены 2 расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и в Жамбылской области в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено 8 со снижением цены на продукцию (5 - в Костанайской области и 3 - в СКО). Заключено 7 актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации.
 

новости по теме

В Акмолинской области к Наурызу пройдут более тысячи мероприятий

13.03.2022, 21:08 6441
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 13 МАРТА - До празднования Наурыз мейрамы осталось чуть больше недели, и в Акмолинской области уже началась подготовка праздничных мероприятий, сообщили в управлении внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации управления культуры, в праздничной декаде с 13 по 23 марта запланированы обширные проекты, среди которых проведение исторической реконструкции древних традиций, фестивалей "Наурыз коже", семейных ансамблей, национальных инструментов, конкурсы "Келіндер", "Әжелер". Для акмолинцев будут проведены благотворительные выездные концерты, акции, конкурсы детского творчества, конкурсы на знание "Бата", челленджы национальной кухни, национальных орнаментов, национальной одежды и многие другие мероприятия.
 
Сегодня праздничную декаду открыл интерактивный концерт, организованный в областном центре в ТРЦ "РИО".
 

В программе выступили творческие коллективы областного дворца культуры "Кокшетау": народный фольклорный ансамбль "Кербез сұлу", домбровый ансамбль "Коркемтау", вокальная группа народного хора ветеранов, солисты студии эстрадного вокала "Шамшырак" Дильназ Маликова и Арай Негимеджанова, народный ансамбль танца "Шалкыма", вокальный квартет, саксофонист Вадим Белый и солист Толеген Аманов", - отметили в областном ведомстве.

 
Насладиться живой музыкой собрались сотни гостей и посетителей торгово-развлекательного центра, которых организаторы угостили баурсаками.
 

Пришла с мужем и детьми. Мы несомненно ждем таких праздников, чтобы хорошо провести время, отдохнуть. Было приятно, что подготовили угощения. Хочу поздравить всех казахстанцев с праздником Наурыз и пожелать всем добра, счастья и единства", - отметила жительница города.

 
Всего в регионе в преддверии праздника Наурыз мерйрамы пройдет более 1000 праздничных мероприятий.
 

Qazaq Air восстанавливает все рейсы в Россию с 13 марта

13.03.2022, 10:36 23541
Qazaq Air восстанавливает все рейсы в Россию с 13 марта
Фото: flyqazaq.com
НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - Авиакомпания Qazaq Air востанавливает все запланированные рейсы в Россию с 13 марта 2022 года, сообщили в компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Авиаперевозчик приносит извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса 12 марта 2022 года.
 
Напомним, вчера Qazaq Air объявила об отмене рейсов в Россию в связи с уведомлением от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.
 

Дождь и снег ожидаются завтра на большей части территории Казахстана

12.03.2022, 20:11 43096
Дождь и снег ожидаются завтра на большей части территории Казахстана
Фото: УВП Алматы
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Южный циклон распространил свое влияние почти на всю территорию Казахстана, тем временем крайний север и северо-запад республики остаются под влиянием отрогов холодного антициклона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Таким образом на фоне высоких контрастов температур и увеличенных горизонтальных градиентов давления на территорий РК образуется фронтальная зона, с которой ожидаются осадки, на севере - в виде снега с низовой метелью, в южной половине - преимущественно в виде дождя, в горных районах юга, юго-востока и востока - сильные осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидаются усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В южной половине АкмолинскойПавлодарской, на юге, северо-востоке Костанайской, днем на юго-востоке Северо-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге Костанайской области - туман. 
 
На севере и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, днем на востоке области - ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юге, севере, в горных районах области - гроза, ветер до 15-23 метров в секунду.
 
Ночью и утром на севере, западе Восточно-Казахстанской области - туман, днем в центре, на юге, востоке области - низовая метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман, днем в центре области - ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ветер до 15-20 метров в секунду, на востоке области - туман.
 
На западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
На севере, западе АтыраускойМангистауской областей ожидаются туман, гололед. 
 
В центре и на юге Актюбинской области - низовая метель.
 
Кроме того, в период с 13 по 15 марта в предгорных районах ТуркестанскойЖамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 

Акмолинские спасатели просят не выезжать в дорогу в связи с плохой погодой

12.03.2022, 16:44 48021
Акмолинские спасатели просят не выезжать в дорогу в связи с плохой погодой
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Акмолинские спасатели просят жителей области не выезжать в дорогу в связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с ухудшением погодных условий наиболее сложная обстановка складывается на автодорогах вокруг города Нур-Султан", - сообщает пресс-служба ДЧС области.

 
Из-за метели и плохой видимости закрыты следующие направления:

  • от Нур-Султана до села Дамса Шортандинского района;
  • от Нур-Султана до Темиртау;
  • от Державинска до границы Костанайской области.
 
 
По информации ДЧС, в ближайшие сутки в области будет действовать штормовое предупреждение. Ожидается выпадение снега, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 

Планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушивайтесь к прогнозам синоптиков, не игнорируйте СМС-сообщения, рассылаемые службой спасения "112". Оперативную информацию о закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или позвонить в сall-центр на номер 1403", - предупредили спасатели.


Напомним, вчера в ЗКО на дороге Уральск - Таскала - РФ в снежном плену оказались 15 фур.
 

Русский дом в Алматы передал книги для Национальной библиотеки Казахстана

12.03.2022, 13:47 52291
Русский дом в Алматы передал книги для Национальной библиотеки Казахстана
Фото: Русский дом в Алматы
АЛМАТЫ. 12 МАРТА - Русский дом в Алматы 10 марта провел традиционную церемонию передачи книг в уголок российской книги Национальной библиотеки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На протяжении 10 лет представительство Россотрудничества в РК занимается пополнением фонда библиотеки. В уголок российской книги были переданы более 100 экземпляров новейшей научной и художественной литературы", - сообщает в Telegram Русский дом в Алматы. 

 
На мероприятии состоялось торжественное награждение победителей конкурса эссе к Международному дню родного языка. В конкурсе приняли участие более 170 ребят. 
 

Победителям вручили ценные призы от организаторов, а участник, взявший Гран-при, поедет в Россию по программе "Здравствуй, Россия!", - говорится в сообщении. 

 
Также для гостей со спектаклем "Масленица широкая" выступили дети творческой мастерской фонда "Право на любовь".
 

Авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Россию

12.03.2022, 10:12 59536
Авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Россию
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Авиакомпания Qazaq Air объявила об отмене рейсов в Россию в связи с уведомлением от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс в Новосибирск отменен", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

 
Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. 
 

Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] Вместе с заявкой на возврат указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения", - проинформировали в пресс-службе.

 
В компании принесли извинения за временные неудобства и пообещали своевременно информировать пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания в следующие дни.

Напомним, вчера Air Astana приостановила все полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия.

В то же время авиакомпания SCAT увеличит число рейсов в Россию.

Вчера также сообщалось, что Россия отменила ковидные ограничения на полеты в 8 стран, в том числе в Казахстан.
 

Дождь, метель и туман ожидаются сегодня в большинстве регионов Казахстана

12.03.2022, 09:57 60156
Дождь, метель и туман ожидаются сегодня в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Большая часть территории Казахстана находится под влиянием южного циклона, с которым ожидаются дождь, снег, туман, гололед и усиление ветра, передает KAZAKHSRRAN TODAY.
 

Лишь на крайнем северо-востоке Казахстана под влиянием холодного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, западе АкмолинскойСеверо-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На западе Северо-Казахстанской области - туман.
 
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра да 15-25 метров в секунду.
 
На севере, востоке Актюбинской области - ветер до 18 метров в секунду.
 
На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На юге Мангистауской области - туман, днем на западе области - ветер до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, в горных районах Алматинской области - туман, гололед, днем на востоке области - ветер до 15-20 метров в секунду.
 
На юге, западе Костанайской области ожидается низовая метель, туман, на севере, западе области - ветер 15-20 метров в секунду.
 
На западе, юге Карагандинской области - туман, гололед, на севере области - низовая метель, ночью и утром - ветер до 15-20 метров в секунду.
 
На западе Восточно-Казахстанской области - ветер 15-20 метров в секунду, ночью на севере области - туман.
 
На севере Кызылординской области - гололед, в центре области - туман. На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, в горных районах области - ветер до 15-25 метров в секунду. 
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

11.03.2022, 21:19 70931
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Костанайской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 марта на западе и юге Костанайской области ожидается низовая метель. На юго-западе области туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 марта на юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный 9-14, днем на западе области 15-20 метров в секунду. 
 
12 марта на юге, западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на юге, западе области 15-20 метров в секунду.
 
12 марта на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 марта на большей части Кызылординской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед. В центре области ожидается туман. 
 
12 марта на севере, востоке Актюбинской области ожидается северный, северо-восточный ветер, порывы 18 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 12 марта временами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 марта на юге, западе Карагандинской области ожидаются туман, гололед, на севере области низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, ночью и утром на севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 марта на юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер восточный на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Улкен Алматы в период 12 - 14 марта возможен сход снежных лавин.
 
Из-за непогоды в нескольких областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов