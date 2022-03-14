В Казахстане нет дефицита соцзначимых продовольственных товаров - МТИ РК

НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - В связи в распространением в соцсетях панических сообщений о возможном дефиците отдельных продовольственных товаров Министерство торговли и интеграции РК заявило, что дефицита товаров в республике нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулированию отдельных продавцов на рынках, сообщает ведомство на своей страничке в Facebook

Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. По данным МСХ, имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов", - говорится в сообщении ведомства.

По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн СЗПТ, в том числе муки - 145,1 тысячи тонн, сахара - 47,6 тысячи тонн, риса - 40,2 тысячи тонн, макарон - 21,3 тысячи тонн и 1 млн тонн овощной продукции и др.

Как сообщалось ранее, в стране нет дефицита сахара, заявили в МТИ вчера. Производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются.

В Минторговли также напомнили, что в настоящее время продолжается работа по ранее инициированным 7 расследованиям по признакам антиконкурентных согласованных действий по повышению цен на СЗПТ в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, на производство удобрений - в Мангистауской области и Алматы.

По данным АЗРК, завершены 2 расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и в Жамбылской области в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено 8 со снижением цены на продукцию (5 - в Костанайской области и 3 - в СКО). Заключено 7 актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации.