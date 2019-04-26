Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане почти 20% детей в возрасте от 6 до 9 лет страдают от избыточной массы тела, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Камалжан Надыров в ходе симпозиума, организованного Региональным офисом ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА), в Казахстане почти 20% детей в возрасте от 6 до 9 лет страдают от избыточной массы тела, 50% детей школьного возраста регулярно потребляют сахаросодержащие напитки.

Казахстан поддерживает всемирные усилия по предотвращению и контролю за заболеваниями и присоединяется к ним, благодаря внедряемой продуманной внутренней политике и основанным на фактических данных стратегиям общественного здравоохранения," - сказал Камалжан Надыров.

Страны Кавказа и Центральной Азии столкнулись с двойным бременем неправильного питания, при котором в обществе существует как проблема ожирения, так и низкорослости детей. Так, по причине неполноценного питания детей и подростков, более 10% детей региона не достигают своего потенциального роста, в то время как показатель ожирения увеличился более чем на 80% с 2000 года, сообщили участники регионального симпозиума.

Участники всей продовольственной системы - руководящие круги всех секторов, производители продуктов питания и поставщики - обычно не учитывают потребности детей и подростков в питательных элементах при определении общенациональной политики в области пищевой промышленности и сельского хозяйства в отношении того, какие продукты выращивать, производить, распространять и продавать.

Как сообщает Astana.tv, Казахстан наряду с другими странами Центральной Азии занимает - второе место в мире по детскому и подростковому ожирению. Избыточную массу тела имеет каждый пятый казахстанский школьник, сказал координатор детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Казахстане - Канат Суханбердиев.

Этот недуг приводит к проблемам с сердцем, диабету и низкорослости. Так, каждый десятый казахстанский подросток - не достигает положенного возрастом роста. А это ухудшает умственные способности, доказали ученые из Джоржии. С проблемой отечественному Минздраву в одиночку не справиться, считают специалисты. По их мнению, аутсорсинг в школьных столовых и несоблюдение законов - главные причины неправильной культуры питания детей и подростков.

Предприниматели берут в аренду. Необходимо, чтобы они соблюдали эти нормы и правила. Чтобы рацион питания, меню, чтобы соблюдали правильные рецепты. Пища не подходит для всех одинаково. И не только в школах, но и в больницах, где лежат дети. Порой я замечаю, что их кормят так же, как и взрослых. Мука первого и высшего сорта, которую мы покупаем, должна быть со специальным значком, что она обогащена. Закон принят. Но вопрос другой теперь стоит: внедрился ли он?", - говорит Канат Суханбердиев.

На ситуацию влияет и отказ от грудного вскармливания младенцев. По данным Комитета статистики, в Казахстане только 37% детей до 6 месяцев питаются исключительно молоком матери.

Вопрос улучшения рациона питания детей нельзя решить усилиями всего лишь одного сектора. На то, какую еду ест ребенок, влияет много факторов. Это - и производство продуктов питания, их доступность и наличие в тех местах, где чаще всего бывают подростки, информированность семей, где они воспитываются. Об этом идет речь на симпозиуме", - сказал Амирхоссейн Ярпарвар региональный специалист по питанию ЮНИСЕФ в Европе и ЦА.

По данным ВОЗ, в мире более сорока миллионов детей до пяти лет, страдающих ожирением. С конца прошлого столетия этот показатель вырос более чем на 20 процентов. Если тенденция продолжится, то к 2025 году число вырастит до 70 миллионов.

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